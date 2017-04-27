千萬超跑失控騎上安全島 兩男酒測值是...

千萬超跑失控「騎」上安全島。(曹明正翻攝)

千萬超跑失控「騎」上安全島，車頭撞上路燈桿毀損。(曹明正翻攝)

1輛俗稱「大牛」的白色千萬超跑藍寶堅尼27日凌晨5時35分，在高雄巿鼓山區鼓山、千光路口，疑車速過快，轉彎時失控直接「騎」上安全島，車頭因撞上路燈桿毀損，現場潘姓、官姓兩名男子酒測值分別為0.91及0.08毫克，兩人皆表示車子由官男所開，詳細肇責，轄區警方已調閱路口監視器釐清。

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(中時)