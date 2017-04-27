五一勞動節連假 六福村51折搶客

29日起3天「五一勞動節」連假，六福村主題樂園推出門票優惠價510元，相當於51折。

六福村主樂園表示，今年勞動節適逢周一，勞工將有3天連續假期，特別自29日至5月1日推出「全民同享FUN鬆價」510元，成人票每張可比原價999元省下489元。

(工商)