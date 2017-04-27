MLB》大聯盟非洲第一人 海盜恩戈佩處女秀敲安

大聯盟首位非洲球員恩戈佩對小熊敲出生涯首安。（美聯社）

1947年4月15日，傑基羅賓森（Jackie Robinson）穿著布魯克林道奇隊的42號球衣出賽，成為大聯盟史上首位非裔美國人。70年後，南非內野手恩戈佩（Gift Ngoepe）的61號球衣，被海盜隊掛在更衣室，創下大聯盟首位非洲球員紀錄。

「重要的不是你來自哪裡，而是不管你在哪裡，你是誰，只要堅持就可以做到，」恩戈佩說：「這是一條很長的路、很長的旅程，有好幾次我想要放棄，有人們的支持才能堅持撐過每1天。在我的第9年，我終於上了大聯盟。」

大聯盟首位非洲球員恩戈佩（右二）對小熊敲出生涯首安後，被海盜一壘指導員巴提摟在懷中。（美聯社）

恩戈佩立刻證明了他的實力，27日對小熊上演大聯盟處女秀，恩戈佩擔任先發9棒二壘手，4局下就敲出生涯首安。而升上大聯盟的這一刻，恩戈佩最想獻給自己在天上的母親。

現年27歲的恩戈佩出生於南非，在蘭德堡大都會棒球隊更衣室內的一個小房間，被母親茉倫拉拔長大。茉倫在2013年因雙肺炎辭世，成為大聯盟球員是恩戈佩對亡母的承諾，「我知道她正在天上看著我，她一定很高興。」恩戈佩說。

海盜在義大利的大聯盟棒球學校看上恩戈佩，於2008年9月簽下。受過名人堂游擊手拉金（Barry Larkin）的指導，恩戈佩擁有紮實的守備功夫，被評為海盜農場最佳防守球員，一步一步接近夢想的大聯盟殿堂。

恩戈佩前年底被海盜列入40人名單，今年春訓更是表現活躍，出賽21場繳出4成29打擊率，且除了老本行游擊手也涉獵二、三壘，練就「優替人」的全面身手。

當海盜因三壘手弗瑞斯（David Freese）右大腿筋痠痛，內野需要備胎時，恩戈佩獲得了青睞。經過小聯盟8年半的拚戰，恩戈佩終於發現他的61號球衣懸掛在海盜PNC球場的更衣室。

「我第一通電話打給弟弟維多（也在海盜小聯盟），他興奮的衝出去告訴所有人，」恩戈佩賽前說：「我無法形容此刻的感受，也許等總教練叫我上場，所有事情都一起發生的時候，我的眼淚可能會噴出來。」

(中時電子報)