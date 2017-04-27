開女兒孝親車夜會港妹 吳宗憲：我很正經

吳宗憲被拍到開孝親車夜會港女，之後回應表示只是商業上的合作夥伴兼朋友。(中時資料照片)

「綜藝天王」吳宗憲今年54歲，桃花運似乎依舊旺，他昨晚被拍到開著女兒Sandy送的1500萬賓利新車，現身台北東區，接送一名黑長髮、皮膚白皙、身材修長的美麗輕熟女，女方坐上副駕駛座，憲哥即疾駛而去，引發熱議。

據《蘋果日報》報導，吳宗憲昨晚在東區錄製淘寶直播節目《憲在出發》，當時身穿洋裝搭配皮衣、五官立體的輕熟女也在棚內，還同進他的休息室，之後默默在台下等憲哥錄影完畢，才和他一同坐名車離開，上車前輕熟女不忘跟幫忙提東西的助理道別，感覺非初識。

對此，吳宗憲回應，表示該女名為Kimmy，年約30歲，是他香港的朋友，同時也是個商場女強人，兩人之後會有合作，「(她)特地飛過來看我直播，我是淘寶網全球購第一個買手，她公司是獨立的，來跟我談商品，昨天下飛機之後，我便接她到棚內看直播，結束後就帶她去跟辛龍和金剛吃涮牛肉」，更強調：「我是很正經、很無聊的一個人，比宅男還宅的，這一次真的沒有東西啦，哈哈」，否認彼此有曖昧關係。

(中時電子報)