開女兒孝親車夜會港妹 吳宗憲：我很正經
「綜藝天王」吳宗憲今年54歲，桃花運似乎依舊旺，他昨晚被拍到開著女兒Sandy送的1500萬賓利新車，現身台北東區，接送一名黑長髮、皮膚白皙、身材修長的美麗輕熟女，女方坐上副駕駛座，憲哥即疾駛而去，引發熱議。
據《蘋果日報》報導，吳宗憲昨晚在東區錄製淘寶直播節目《憲在出發》，當時身穿洋裝搭配皮衣、五官立體的輕熟女也在棚內，還同進他的休息室，之後默默在台下等憲哥錄影完畢，才和他一同坐名車離開，上車前輕熟女不忘跟幫忙提東西的助理道別，感覺非初識。
對此，吳宗憲回應，表示該女名為Kimmy，年約30歲，是他香港的朋友，同時也是個商場女強人，兩人之後會有合作，「(她)特地飛過來看我直播，我是淘寶網全球購第一個買手，她公司是獨立的，來跟我談商品，昨天下飛機之後，我便接她到棚內看直播，結束後就帶她去跟辛龍和金剛吃涮牛肉」，更強調：「我是很正經、很無聊的一個人，比宅男還宅的，這一次真的沒有東西啦，哈哈」，否認彼此有曖昧關係。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。