貓纜案被控圖利 馬英九獲不起訴

前總統馬英九擔任台北市長期間，遭多名綠營市議員告發他在興建貓纜時，以700萬元委託廠商規劃設計，未考慮台灣溼熱氣候，設計出不適合台灣的貓纜，另未與法商簽訂維修計畫，導貓纜屢屢故障，並換裝低價零件等，涉嫌圖利、背信。台北地檢署今早以罪嫌不足，將馬英九不起訴。

北檢偵辦期間，告發人黃適卓、莊瑞雄、劉耀仁、顏聖冠等人，從未到庭說明，亦沒有具狀陳述意見，或提出其他證據提供調查。因此檢方認為罪嫌不足。

本案不起訴後，北檢目前偵辦馬英九不法案件，只剩下六件。

(中時)