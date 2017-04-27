餐券糾紛 蓮香齋反控御蓮齋誹謗
知名蔬食餐廳「蓮香齋」經營權易手改名「御蓮齋」後，前後任經營團隊因餐券引發糾紛，接手經營的御蓮齋總經理吳松洋，24日先控告蓮香齋負責人郭芳良涉嫌詐欺；事後郭芳良認為吳對媒體發言不實，今早10時赴台北地檢署反控吳誹謗。
御蓮齋總經理吳松洋與律師魏憶龍24日說，目前紫色餐券是合法的，土黃色餐券是非法的，已透過申告方式查明非法餐券來源。很多人取得非法餐券後，透過大量訂購、訂位方式，排擠到持有合法餐券的消費者，若持續下去，會致御蓮齋倒閉。
郭芳良今澄清，指他經營蓮香齋時，蓮香齋及歡喜齋均合法發行餐券，沒有非法的情況，吳松洋明知他從未說過舊餐券只有8萬張，且雙方在投資入股協議書上有約定餐券後續處理方案，他也開立商業本票做擔保。
郭說他開立商業本票擔保，簽訂協議書後，就將所持有的餐券全交給御蓮蔬食，並未繼續販賣，也未在網拍平台上以虛偽資訊販賣，因此吳說新經營團隊迄今已虧損近2億元，是不實指控，因而提告。
(中時)
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