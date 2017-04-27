香港好好玩！景觀台喝咖啡、迪士尼相約動漫英雄來作戰

擁有東西薈萃背景的香港，每年都不斷推陳出新，希望帶給旅客不同以往的驚喜感受。（達志影像／shutterstock提供）

春暖花開，緊接著又是夏天來臨！計畫好要到哪度假嗎？何不搭2小時飛機來香港一遊呢！大啖美味港式小吃、看太平山無敵夜景、女人街裡找特色小物外，求新求變的香港觀光也越來越多元了！香港迪士尼樂園全新酒店開幕、迪士尼樂園裡看「Marvel夏日超級英雄」、「100香港觀景台」品嚐香濃咖啡、「杜莎夫人蠟像館裡大玩動漫遊戲世界！

來到香港，別忘了品嚐最道地美味的飲茶。（達志影像／shutterstock提供）

台北國際觀光博覽會即將於5月5日登場，正是安排暑假旅遊的最佳時機。香港各大景點也順勢推出優惠方案，包括香港迪士尼樂園推出旅展限定優惠，購買指定香港迪士尼樂園主題旅遊產品可享免費升等樂園2日門票；天際100香港觀景台則提供門票買一送一；香港海洋公園門票也有四人同行一人免費的優惠；香港杜莎夫人蠟像館買門票就加送傳統港式小吃香港雞蛋仔，或是購買親子套票小孩享半價優惠。

迪士尼探索家度假酒店每個細節都貫穿「探索」故事。（香港旅遊發展局提供）

香港迪士尼樂園配合全新探索酒店開幕

香港迪士尼樂園度假區第3家酒店，全新度假式「迪士尼探索家度假酒店」即將於4月30日開始運作，酒店融合了探索異國主題及故事情景，由酒店設計以至團隊戲服與音樂，每個細節都貫穿「探索」故事，讓賓客彷如進入了文化之旅，大開眼界。賓客入住度假區的各間酒店，將會獲贈指定遊樂設施的優先入場證，甚至可預留座位欣賞劇場表演。

香港迪士尼 「Marvel夏日超級英雄」

今年夏天香港迪士尼樂園也將推出「Marvel夏日超級英雄」主題活動，鋼鐵人、美國隊長和蜘蛛人等多位深受歡迎的超級英雄將與大家碰面，樂園更將推出以香港背景為主題的漫威主題故事體驗，讓賓客置身於漫威世界，與多位超級英雄並肩作戰，完成神盾局指派的任務。

天際100觀景台Café 100全新開幕。（香港旅遊發展局提供）

天際100香港觀景台Café 100全新開幕

位於香港最高大廈環球貿易廣場100樓的天際100香港觀景台（天際100），是城中唯一能360度鳥瞰全港四方八面不同的景觀及維港景色的室內觀景台，設有多項虛擬實景的互動體驗，是香港必遊地標。最新的動向是與香港麗思卡爾頓酒店攜手開設的Café 100 咖啡室，其設計靈感源自法國露天咖啡店休閒舒適的氣氛，營造舒適、愜意的氛圍，加上落地玻璃窗透入的天然日光，令整體的用餐環境更清新明亮，訪客可盡覽廣闊平靜的海景與美食。

香港海洋公園夏水禮大玩泡泡派對。（香港旅遊發展局提供）

香港海洋公園夏水禮 玩沙嬉水BBQ

香港海洋公園今年夏天邀遊客大玩沙灘派對，由雕塑大師打造巨型動物沙雕塑，其中六米高的沙雕作品更放置於最佳自拍位置，方便遊客打卡分享。另外還有泡泡派對、巨型衝浪水桶、噴泉隧道等玩水設施，遊客將從頭到腳全濕透，廣受歡迎的6,500隻經典黃色小鴨也將進駐威威天地的大水池，浩浩蕩蕩開心暢游。

杜莎夫人蠟像館與妖怪手錶合作重塑景太的房間。（香港旅遊發展局提供）

香港杜莎夫人蠟像館「動漫遊戲世界」開幕

香港杜莎夫人蠟像館「動漫遊戲世界」全新互動展區甫於今年四月開幕，多個風靡全球的動漫角色包括：日本人氣動畫《妖怪手錶》中的景太、地縛喵、威斯帕、浮游喵及宅男蝙蝠、Hello Kitty、巴啦啦小魔仙、漫威超級英雄以及麥兜和麥太呈現眼前，打造精彩豐富的互動遊戲體驗，為遊客呈現不一樣的蠟像館之旅。

(中時電子報)