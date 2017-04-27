香港富商黃煜坤綁架案 藏鏡人甘俊松被起訴

香港富商黃煜坤2015年9月遭綁架勒贖7000萬港幣，檢警救出肉票逮捕蔡文力等7嫌到案，蔡供出主嫌是逃亡海外的松山地區角頭甘俊松，甘去年欲從菲律賓出境遭逮。台北地檢署今早依擄人勒贖罪嫌起訴甘。

黃煜坤2015年9月20日在新北市新店住處遭人擄走，歹徒要求家屬以比特幣支付7000萬港幣贖金，檢警後來在雲林縣口湖鄉荒廢農舍救出黃男，並逮捕竹聯幫松山分會分子蔡文力、同夥柯明周、丁金旺、搏擊國手徐立農、吳金旺、雲林溪尾村長蔡茂典、才廣忠等7人到案。

蔡嫌等人原本不願供出幕後主使者，遭檢方求處無期徒刑，蔡事後才供出策畫者是代號「文哥」的53歲男子甘俊松，坦承由甘召集人馬、提供50萬元購買做案用車輛。北院去年5月判決蔡嫌等人有期徒刑12年不等。

檢警調查，甘嫌在案發前2、3個月即開始籌畫綁架案，2015年8月曾在北市信義區的咖啡店與蔡嫌等人碰面商討，並提供手機、資金等，承諾蔡嫌等人事後可分得1000萬元台幣的酬勞，看管肉票的共犯每多1天就可多得10萬元。

甘為製造不在場證明，在案發前5天即出境至菲律賓，但警方查出，他在案發後隔日申請了1個電郵帳號，在205年10月分別寄了3封勒贖信到香港東方明珠公司，並夾帶由台灣共犯拍攝、以LINE傳給他的肉票影片，證明黃煜坤仍活著待贖。

警方救出肉票後，甘嫌隔天立刻從菲國轉往加拿大藏匿，去年2月又躲到馬來西亞，檢方3月函請外交部註銷其護照並發布通緝，甘嫌即行蹤成謎。

直到刑事局駐菲聯絡官得知甘嫌可能又偷渡回菲國，協請菲方協助，移民局去年11月21日甘嫌欲出境時將他逮捕。

(中時)