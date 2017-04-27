「京」彩絕倫！文創設計師論壇共享創意火花

兩岸設計師齊聚一堂，共享文化創意火花。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

由北京市國有文化資產監督管理辦公室、北京海峽兩岸民間交流促進會、旺旺中時媒體集團主辦，北京文化藝術資源研究院、中華文化創意發展協會、台灣設計師聯盟協辦的“2017文創設計師論壇”，今天隆重拉開序幕了。作為北京文化周的重要活動之一，論壇迎來了京台兩地的百餘位文創設計大師圍繞著”文化如何結合創意與生活的關係“，進行深度的交流，這是兩岸文化交流合作的一次創新突破，也是以文化創意為媒、廣交朋友的一次精彩盛會，對於進一步擴大京台文化和創意的交流、實現互惠共贏具有十分重要的意義。

北京文資辦對外交流處常澤鯤副處長希望兩岸攜手合作共享成果。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

主辦方北京文資辦對外交流處常澤鯤副處長分享了北京在進入2016年，在供給側結構性改革、大眾創業萬眾創新、京津冀協同發展、「一帶一路」 等重大戰略以及「互聯網+」、「文化+」等新環境下，北京文化創意產業站在了新的歷史起點上，迎來了新的發展機遇。希望京台兩地設計師能夠共同合作，將擁有深厚文化的北京市，共同進行深度的挖掘、開發，共享京台兩地文化創意產業發展成果。

中華文創發展協會理事長黃肇松表示中華文化博大精深，應攜手發揚光大。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

中華文創發展協會理事長黃肇松致詞中則表示，中華文創發展協會是以促進兩岸交流、文化及創意發展，加強國際文創資源連結，協助與推進文化與創意產業發展為宗旨，充分發揮台灣在文化及創意內容上，起步較早的優勢，協助台灣相關產業、企業、個人創作者，共同推進文化產業發展，多年來為兩岸交流，做出積極性的極大貢獻。黃理事長提出功夫熊貓為例，國外的創意人將中華的國寶用文化創意，將其價值最大化，他由衷的希望兩岸創意設計師應攜手去探尋博大精深的中華傳統文化，夠過創意的發揮，將淵遠流長的中華文明發揚光大。

論壇現場吸引百餘名設計師齊聚一堂。(旺旺中時文化傳媒北京公司提供)

本次論壇分為主旨演講和大師對話兩個環節。首位邀請上台分享的北京工美集團設計總監賈亦顯老師，就“設計改變生活”做了主旨演講，他認為文化創意應是將“傳統”變成“當代藝術”，用藝術設計將中華傳統文化元素結合於文化創意商品進行緊密的結合。

緊接著由台灣知名創意公司，6636創意公司創辦人/著名品牌設計及插畫大師/影像創作者/策展人紀淵字老師進行了主題為“不安定的創意靈魂”的演說分享，紀老師認為，創意與生活息息相關，密不可分，文化創意不單單是去靠深度挖掘出來的衍生品，而是以生活體會為核心，細心體驗生活的點點滴滴，就能激發出來深度的創意靈魂，將無所不在生活文化結合創意的靈魂，發揮到淋漓盡致。

在隨後的大師對話的環節中，由泓文博雅潘海英館長、北京東韵泰美文化倪東侃總經理、阿包工作室程東亦設計師、二十二設計曾裕恆合夥人就各自文化創意設計領域，進行了自由發言和討論，從建築、空間、時尚、藝術、產品創新、等多個維度，探討文化與創意如何對城市、對人和生活的改變。

本次論壇多維度地展現了文化創意給人們生活帶來的美好改變，為推動文化與創意在各領域的應用起到重要作用，同時，也為提升京台兩地的文化交流及品牌影像力，提升文化創意產業價值做出了貢獻。

據悉，2017文化創意論壇的形式與活動型論壇不同，側重於有效連接和產業合作為主要目的，論壇都將作用于思考文化創意產業發展的需求和京台文化的具體階段發展需要，務實、有針對性地設定論壇的主題，引領創意產業未來。今年更將預計於北京設計周活動期間，加強與京台文化創意合作的發展推動，形成對北京「世界的設計之都」的主要支持。

(中時電子報)