陸配私帶大陸黃瓜種子種植解饞 不認破壞生態

網友Linda發現陸配社團有人私帶大陸黃瓜種子種植解饞。(爆料公社)

其他人看到後也想跟發文者討要種子或問黃瓜有無買賣。(爆料公社)

網友Linda提醒私帶種子入台會造成生態浩劫，卻反被指責。(爆料公社)

私帶外來物種入關不論動、植物都可能為台灣原生種帶來生態浩劫，多年前台灣引進外來物種福壽螺，即造成對水稻的衝擊。然而，有網友在「爆料公社」發文表示，有陸配私帶大陸黃瓜種子來台種植解鄉愁，網友提醒這樣會破壞生態，卻被一面倒指責「真正影響生態污染是你們台灣人自己」、「多了，妳都抓起來」、「帶幾顆毛種子解解鄉愁、小題大作」。

網友Linda稍早在「爆料公社」發文，因加入「大陸人在台灣-娘家社團」的臉書社團，發現27日凌晨有人分享私自帶大陸品種的黃瓜種子來台，自種自吃一解鄉愁，照片底下還多人想討要種子。

當下Linda心下一驚，這些陸配為了解鄉愁，私自夾帶進來的「自己種自己吃」的植物到底有多少?於是留言提醒這種行為可能會影響生態，然而社團網友似乎不瞭解嚴重性，一面倒指責她「真正影響生態污染是你們台灣人自己」、「多了，妳都抓起來」、「帶幾顆毛種子解解鄉愁、小題大作」，然後社團管理員訊她說「台灣就好比大陸其中一個省、把洛陽牡丹移到昆明種植」，「她們又不圖利、只是種自己吃」等等，並把Linda的回文刪除了。

Linda表示，自己是外省第三代，非常喜愛她的大陸親戚和一些旅行中認識的大陸朋友，此事重點在生態浩劫，希望大家不要戰政治，生態真的很重要，還備註台南市環保局，「保麗龍和玻璃瓶是資源回收物，你們不要再強辨是一般垃圾了!」但留言中仍有許多網友出現政治情緒性發言。

爆社網友們留言「他們真的不懂這些東西~你也實在不應該在裡面講~直接跟農委會檢舉就好!!有些事只能做不能說」、「這應該需要教育吧~台灣人也是經過福壽螺事件後才傻眼的，所以.......沒有被電過的人如何能理解電到的感覺?」、「就算檢舉了，還是會繼續偷偷的種，根本不在乎也沒在怕的」、「影響台灣自然生態最嚴重的絕對是台灣人，尤其是立法委員。」、「還有蜜蜂也是喔！有養蜂人私自偷渡大陸蜜蜂配種⋯搞的新配種沒出現⋯台灣原生野峰卻面臨浩劫」、「版主的重點就是要檢疫合格，有些人，是否有嚴重的閱讀障礙，不然為什麼硬是要扯別的543。」

(中時電子報)