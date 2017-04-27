年金改革修法 綠委：盼520前完成初審

年金改革公聽會今將落幕，司法及法制委員會召委、民進黨立委蔡易餘今天接受廣播專訪表示，因司委員兩席召委都是民進黨籍，下周將會將公教年改草案排入審查，希望可以在5月20日前完成委員會審查；他也預料國民黨團會拉下協商。

蔡易餘說，另名司委會召委段宜康上周主持議事時，基本上都已把提案說明、詢答以及條文宣讀等程序「跑完了」，本周兩場公聽會辦理完畢後，下周由段宜康召委主持時，就可以進入逐條審查、逐條討論。

不過，蔡易餘指出，國民黨團雖然未提出黨團版，但已表示逐條提出修正動議，光是宣讀條文就要唸4個小時，審查過程恐有冗長程序發言，拖延審查進度，每一條如果僵持不下，恐需要表決，希望下周可以完成初審，但如果被拖延，他會在下下周接續排案，希望可以在520前完成審查。

(中時)