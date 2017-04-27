替朋友出氣 鋼鐵外包領班改槍被逮

高巿警刑大科偵隊查獲林姓鋼鐵外包領班涉嫌改槍，起獲改造槍彈、工具。（曹明正攝）

林姓鋼鐵外包商領班為了替朋友出氣，憑著本身鋼鐵、汽修專長，買來模型槍在家中改槍，高巿警刑大科偵隊獲報，26日在小港逮人，起獲改造手槍1把、子彈41發還有安非他命3.4公克，警方訊後依槍砲、毒品罪送辦。

科偵隊日前接獲線報，指41歲林男涉嫌改槍，跟監、埋伏2月，發現他在鋼鐵外包公司擔任領班，26日上午7時許，趁他剛下大夜班回家，於小港住處搜索起獲改造槍枝1把、子彈41發，其中26發為半成品以及改槍工具、毒品。

警方調查，林男曾做過汽車修護，利用本身有鋼鐵塑形技術，在拍賣網站購買模型槍、電鑽、砂輪機等在家中改槍。落網後他供稱改槍是因朋友與人吵架，想替朋友出頭，但因第1次改，拍技術不好有危險，所以沒試射過。

林男透露，只是想將模型槍改造為可以發出火花、槍聲，嚇唬別人而已，其實改槍完沒什麼信心。警方透露，林男雖有強盜前科，但見警方上門，不停發抖，還因緊張過度、肚子絞痛要求上廁所，槍枝初驗可以擊發。

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(中時)