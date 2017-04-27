專挑學生下手!男捷運站前假募款真搶錢
新北市35歲劉姓男子疑因缺錢花用，本月17、25日在淡水捷運站周邊鎖定年輕學子，假藉慈善機構募零錢名義向學生攀談，劉男趁學子拿出錢包時搶走錢包現金，兩次共得手2600元，隨後躲進小巷閃避監視器。警方連日追查，26日晚間將劉嫌拘提到案，依加重搶奪罪移送法辦，現已遭羈押。
淡水警方日前接獲學生報案，指有名男子藉愛心慈善機構募款，實質進行搶奪財物，經調閱監視器，發現劉男涉有重嫌，向士林地檢署申請拘票獲准，昨晚間6時許在淡水地區將劉男拘提到案，
警方調查，劉姓男子疑因缺錢花用，才會鎖定涉世未深的學生假募款、真搶奪，為躲避追緝，得手後選擇往小巷弄逃逸，之後再轉搭公車逃往三重，但仍遭鍥而不捨的警方查獲。
警方表示將擴大追查劉男是否還涉有其他刑案。
(中時)
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