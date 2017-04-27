童顏巨乳始祖 星野亞希40歲長這樣

星野亞希近照曝光，跟多年前拍攝寫真時期零落差，「童顏巨乳始祖」寶刀未老。(取材自星野亞希部落格、內田新菜IG)

日本寫真界這幾年掀起結婚潮，不少人心目中的「女神」，就這樣嫁做人婦，其中，包含了「童顏巨乳始祖」星野亞希，她2009年和賽馬騎師三浦皇成爆出姊弟戀，相差13歲的兩人於2011年結婚，女神帶球嫁，隔年生下小寶寶。

星野亞希結婚生子後，幾乎完全淡出演藝圈，專心做個家庭主婦，先前狗仔還拍到她跟同為媽媽的熊田曜子、曾根辣妹一起帶孩子外出用餐，被發現雖然歲月在她身上留下不少痕跡，但可愛的臉蛋依舊，去年曾有傳聞，說星野亞希欲復出且拍AV還債，但僅有風聲，目前沒有實際行動。

雖然沒有復出演藝圈，然星野亞希最近擔任內田新菜自創品牌「Life In Nina」的模特兒，以白皙滑嫩的臉蛋襯托眼鏡，可看出女神即使當了媽，仍然維持得相當好，讓粉絲看了不僅讚嘆「還是很可愛啊！」，認為40歲的星野亞希，沒有丟失「童顏巨乳始祖」的實力。

(中時電子報)