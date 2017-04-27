美國性愛新趨勢「潛入」遭批 方法竟是做到一半...

男子在床上使用保險套。(圖/shutterstock)

美國近來流行一種性愛趨勢「潛入」(Stealthing)，它既不是特定的姿勢也不是新開發的技巧，而且一點都不性感，方法就是在性愛進行到一半時，男方在伴侶不知情的情況下，偷偷將保險套給拿下來。而這種令人擔憂又非自願性的性愛趨勢的流行，被不少人認為根本是「性侵害」的一種，然而目前的相關法律卻不一定能規範這個行為，也讓不少受害者苦無求助的機會。

據《紐約郵報》報導，這種趨勢一開始是在網路論壇中興起，論壇中鼓吹鼓勵其他男性要去「潛入」自己的伴侶，而參與者不分性取向，有異性戀也有同性戀，因為他們認為男人有權力在別人身上「散播自己的種子」，但這種只有單方面意願的行為，被不少人認為是違反了雙方原本同意的性行為，根本是一種性侵害。

然而過去一直沒有專門的動詞來形容「潛入」這個行為，也因此長期關注性別議題的耶魯法學院學生布蘿茲基(Alexandra Brodsky)上周在《哥倫比亞性別與法律期刊》(Columbia Journal of Gender and Law)發表了一篇文章，給了這個性愛趨勢一個名稱，布蘿茲基表示自己這篇文章其中一個目標，就是要讓人們可以有一個詞彙去討論這個共同經驗，並且不再將這個行為解釋為只是「不好的性行為」，而是「性侵害」。

布蘿茲基表示自己在性侵害危機熱線工作，不久之前開始接到許多類似的電話，受害者的開頭都是「我不確定這是不是強暴，但是我感受到被侵犯...」，而受害者們都是在說「潛入」這個行為，她自己也在和前男友交往時也有過類似的經驗，這也讓她意識到事情的嚴重性。

女子拿著保險套。(圖/shutterstock)

除了違反伴侶的意願之外，「潛入」的行為也讓伴侶可能因此懷孕，或是暴露在感染性病(STIs)、愛滋病毒(HIV)和愛滋病(AIDS)的危險之下，造成受害者心理、身體和經濟上的損失，也因此布蘿茲基認為現存的法律並不一定能涵蓋規範到「潛入」的行為，但這個行為應該要和性侵害畫上等號，不能放縱加害者用「這只是一種閨房樂趣」來辯解，因為這是「公然違反了雙方事前同意的事」，適用於用性侵害的相關規範來處理。

而今年一月時在瑞士有類似的案例，一名男子在性行為期間，在沒有告知他的伴侶的情況下，擅自將保險套拿下來，而被判決是「性侵害」，因為法官認為女子如果事前得知要將保險套拿掉，會拒絕那次的性行為。

(中時電子報)