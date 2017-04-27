台東猴害災損1億 架電網防猴名額已滿

台東猴害問題嚴重，一年農損金額達億元。（黃力勉攝）

根據台東縣政府統計，台東縣境猴害災損金額高達1億元，為了避免猴害，台東縣政府爭取農委會補助，在台東有50戶名額可以架設電網，讓猴群無法進到果園。台東縣政府指出，50個名額在一個月內額滿，還有許多農民想安裝電網，對此縣府也強調將會再爭取補助。

電網架設由農委會、台東縣政府及農民需各出2萬元，農地先架設1.5公尺高的菱形網，並在菱型網上方拉3條電線，電流通過電牧器後，降為0.18安培的電量，猴子要越過菱形網會碰觸到電線，但僅會受到驚嚇不會受傷，就能達到嚇阻猴子的功用，另外為了避免猴子挖地洞，菱形網需埋入地下4公分深。

台東縣政府農業處畜產保育科長饒和奇表示，縣府有到靠近山區的鄉鎮宣導電網補助，50個名額很快就額滿，對於部分向隅的農民，將會持續爭取經費，或列入明年優先補助農戶，透過電網將能有效降低猴害災損。

(中時)