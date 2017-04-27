批韓女星打扮隨便！讚安心亞完勝 郎祖筠道歉
女星安心亞及韓國女星Krystal（鄭秀晶）16日出席新加坡紅星大獎擔任頒獎人，同樣出席活動的郎祖筠拿兩人服裝比較，郎祖筠在臉書批評Krystal服裝不得體「沒把主辦方放在眼裡的隨便！還穿涼鞋呢」，評安心亞禮服性感高雅，讚安心亞完勝「什麼是『敬業』一目了然！」郎祖筠言論引發Krystal粉絲不滿，對此，郎祖筠今發文道歉。
Krystal當晚身穿黃色禮服亮相，遭郎祖筠批隨便，Krystal粉絲湧入郎祖筠臉書解釋，鄭秀晶一席黃色禮服象徵黃絲帶，是悼念世越號沉船事件3周年，且Krystal是穿高跟鞋並非涼鞋，對此，郎祖筠今（27日）在發文道歉「對於沈船事件不甚了解，以至在評論上對鄭小姐的專業形象造成傷害，我-郎祖筠本人，鄭重道歉。」
至於刪除原發文，郎祖筠表示，不是逃避，而是不想安心亞、Krystal雙方粉絲吵架，並喊話「心亞真的很無辜，放過她吧！感謝！」儘管仍有網友挑釁回應，不過多數人認為事件已平息，呼籲結束紛爭。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。