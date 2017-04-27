批韓女星打扮隨便！讚安心亞完勝 郎祖筠道歉

郎祖筠為日前談論安心亞及韓國女星Krystal服裝一事道歉。（圖／取材自鄭秀晶Krystal_微博、安心亞 Amber An臉書）

女星安心亞及韓國女星Krystal（鄭秀晶）16日出席新加坡紅星大獎擔任頒獎人，同樣出席活動的郎祖筠拿兩人服裝比較，郎祖筠在臉書批評Krystal服裝不得體「沒把主辦方放在眼裡的隨便！還穿涼鞋呢」，評安心亞禮服性感高雅，讚安心亞完勝「什麼是『敬業』一目了然！」郎祖筠言論引發Krystal粉絲不滿，對此，郎祖筠今發文道歉。

Krystal當晚身穿黃色禮服亮相，遭郎祖筠批隨便，Krystal粉絲湧入郎祖筠臉書解釋，鄭秀晶一席黃色禮服象徵黃絲帶，是悼念世越號沉船事件3周年，且Krystal是穿高跟鞋並非涼鞋，對此，郎祖筠今（27日）在發文道歉「對於沈船事件不甚了解，以至在評論上對鄭小姐的專業形象造成傷害，我-郎祖筠本人，鄭重道歉。」

郎祖筠臉書全文。（圖／取材自郎祖筠臉書）

至於刪除原發文，郎祖筠表示，不是逃避，而是不想安心亞、Krystal雙方粉絲吵架，並喊話「心亞真的很無辜，放過她吧！感謝！」儘管仍有網友挑釁回應，不過多數人認為事件已平息，呼籲結束紛爭。

(中時電子報)