NBA》小刺客再扮第四節先生 塞爾提克聽牌

艾塞亞湯瑪斯末節獨拿11分，幫助塞爾提克擺脫公牛糾纏。(美聯社)

公牛想要上演老八傳奇機會越來越渺茫了！靠著「小刺客」艾塞亞湯瑪斯末節獨拿11分，再次扮演他最擅長的「第四節先生」角色，幫助地主塞爾提克最後以108比97力退公牛，除在首輪奪下3連勝，更以3勝2敗宣告聽牌！

原本打完前3節，公牛還領先2分，不過末節變成荷福德、艾塞亞湯瑪斯兩人的內外聯手秀，幫助地主塞爾提克一度領先達15分，加上韋德、羅賓羅培茲先後因為情緒失控被吹技術犯規，軍心大亂的公牛只好乖乖認輸。

塞爾提克力保主場勝利主因除了控制失誤次數僅有6次(公牛16失誤)，全場罰球更維持百分之百的完美數據，全場罰23全進，其中艾塞亞湯瑪斯11罰皆中，完美的罰球演出，搭配超低失誤次數，綠衫軍理所當然帶走此勝。

艾塞亞湯瑪斯最後拿下24分、5籃板及4助攻，但他手感不太理想，全場投17中6，包含三分球投10中1，幸好他的穩定罰球仍替塞爾提克留住勝利，布雷德利也貢獻24分，荷福德21分、9助攻與7籃板，歐利尼克14分。

韋德賣命拿下26分、11籃板與8助攻，卻無法幫助公牛贏球。(美聯社)

公牛以韋德26分、11籃板與8助攻表現最佳，僅差2助攻就摘大三元，吉米巴特勒與羅賓羅培茲各有14分，替補隆多先發控衛位置的卡南，雖有13分，卻離譜沒有傳出任何助攻，再次證明隆多在公牛的地位無可取代。

第6戰於29日上午8點回到芝加哥的公牛主場進行，屆時仍看隆多能否及時傷癒歸隊或帶傷上陣，否則公牛恐怕難逃首輪淘汰出局命運，更別想演出什麼老八傳奇了，公牛已經毫無退路！

(中時電子報)