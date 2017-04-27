南方航空購票優惠「南以抗拒」刷中信卡最高折10％

南航隊平均機齡僅六到七年。圖：業者提供

5月1日起，中國南方航空將與中國信託攜手合作，推出“南以抗拒”購票優惠專案。該項優惠活動針對中國信託旗下所有信用卡用戶，活動期間，凡持中國信託信用卡於中國南方航空台灣官方網站（global.csair.com）訂購台灣出發至大陸機票並輸入指定優惠代碼，既可享最高10％的即時折扣優惠。

同時，活動更加碼推出“鄭州桂林 南以抗拒”優惠價，活動期間台灣民眾將可以最低8999元（不含稅）的價格購買台灣出發前往至鄭州、桂林兩地優惠機票，優惠票5月1日至20日銷售，7月31日前搭乘，。（以上詳情請見有關活動頁面）

本次活動是雙方的首度一對一合作，兩方因為共同發行大中華攜手飛聯名卡後，發現台灣民眾近年對陸籍航空好感度日漸攀升，其中旅客對於機隊新穎、航點眾多給與正面肯定的態度。

中國南方航空公司總部位於廣州，是中國運輸飛機最多、航線網路最發達、年客運量最大的航空公司，經營客貨運輸機超過700架，機隊規模居亞洲第一，世界第四。截至2016年12月31日，南航已累計安全飛行達1,714萬小時，為業界同行中最佳安全飛行紀錄保持者。

2016年南航更獲評《財富》中國企業500強並居交通運輸業首位；獲評SKYTRAX “全球最受喜愛航空公司”第13名，居中國航空公司之首。

而中國信託銀行目前在台灣擁有自動櫃員機(ATM)達5,505台，合併總資產規模高達3.52兆元，高居臺灣所有民營銀行之冠。目前分行以及海外分支機構合計達257處，是臺灣最國際化的金融機構之一。中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數、簽帳金額皆領跑台灣市場，2017年3月的流通卡數已達到606萬張。

兩方合作的開展將在旅遊折扣、機票折扣、品牌推廣等多個領域攜手，實現品牌的資源共享和融合創新。未來，雙方還將探索市場推廣等領域的深度合作，以期給台灣民眾最大優惠。

(工商)