美韓高官通話 肯定薩德部署順利

韓媒報導，韓國青瓦台國家安全室室長金寬鎮27日上午9時與美國白宮國家安全顧問事麥克馬斯特通電話，雙方一致認為「薩德」反導系統部署進展順利。

韓聯社27日稱，根據青瓦台表示，金寬鎮當天上午應約與麥克馬斯特通電話，通話時長25分鐘。這是雙方自上月15日在白宮舉行會晤後的第四次通話。

雙方就提升美國對朝延伸威懾力，並通過堅固的韓美同盟加強聯合防禦態勢達成一致。雙方商定，若朝鮮發起新一輪戰略挑釁，將通過緊密合作推動聯合國安理會制定新制裁決議等加以嚴懲。

報導稱，雙方還強調，為了抑制朝鮮發起新一輪挑釁，促其改變態度，韓美將同中國等國際社會保持緊密合作，並繼續實施強有力的對朝制裁和施壓。

雙方還評價認為，川普政府成立後，韓美間的合作與溝通比任何時期都更加緊密，今後將更加緊密地合作解決朝核問題。

(旺報)