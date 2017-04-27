5月瘋美食　飯店餐廳吹異國風

主廚藍蝦干貝花枝燻鮭魚比薩（台北喜來登提供）

週末鮮吃吧甜點餐檯（台北文華東方酒店提供）

Robin's鐵板燒陳春生主廚料理畫面（台北晶華酒店提供）

墨西哥紅辣椒燉羊膝（50樓Cafe提供）

戶外婚禮（台北圓山飯店提供）

溫馨5月，媽媽心花朵朵開，胃口也大開。不一定要母親節人擠人，平時也能一起享受美食培養家人感情。包含文華東方、50樓Café自助餐、君悅、晶華、美福、台北花園等眾多飯店與餐廳都正推出美食活動，是家人共享好時機。

■台北喜來登比薩屋 10人以上用餐66折

人多，就能大聲。台北喜來登比薩屋即日起至6/30止，推出平日用餐10人(含)以上享66折優惠，適合謝師宴。比薩屋使用添加相思木的窯烤爐，由師傅現擀餅皮，烘焙各式美味飄香的經典比薩，並有多種創意比薩如「燻鴨青蒜培根比薩」、「主廚藍蝦干貝花枝燻鮭魚比薩」，以及「西西里海龍王湯」比薩屋創店的招牌湯品等等好滋味。

■文華東方 週末瘋海鮮

位於台北文華東方酒店五樓，供應早、中、晚餐及下午茶的文華Café (Café Un Deux Trois)，即日起毎週六、日午間將以海鮮為主題，全新推出「週末鮮．吃．吧」，賓客除可任選一道主廚推薦的肉類主菜外，還可無限享用海鮮餐檯上的當令海鮮，像是主廚嚴選進口生蠔、阿根廷天使紅蝦、紐西蘭淡菜…等，以及繽紛多元的開胃佳餚、沙拉吧、現煮海鮮義大利麵和誘人的甜點，每人1880元起。

■50樓Café 墨西哥美食節

位於板橋，號稱新北第一高樓百揚大樓頂樓的「50樓Café」，將於5月1日至12日推出「墨西哥美食節」，林郁年曾於洛杉磯工作多年，熟稔墨菜烹技，此次林主廚自製四種莎莎醬，從微辣到嗆辣，並有多樣經典墨西哥菜色如墨西哥捲餅、墨西哥海鮮湯、紅辣椒燉羊膝、墨西哥炸豬肉捲、墨西哥燴牛肉丸、墨西哥烤牛肉、墨西哥香料雞腿等等，平日午餐NT$780元、平日晚餐NT$880元，假日午餐NT$880元、假日晚餐NT$980元，價格皆須外加一成服務費。

■台北晶華 輕奢華套餐

台北晶華酒店一樓azie及二樓Robin’s鐵板燒，即日起同步推出「輕奢華套餐」， azie主廚以各式燉飯以及義大利麵為主角、搭配開胃菜與甜點，推出三道式880元、以及另加羊排、牛頰肉、小犢牛等主菜的四道式1080元的『輕奢華午晚餐』。二樓的Robin’s 鐵板燒則推出1300元起的『午時輕套餐』，以少油少鹽的鐵板香煎或蒸煮海鮮、牛排、伊比利豬…等主菜，搭配湯品、甜品，以及過往僅提供牛排館客人享用的繽紛沙拉吧。

■台北圓山 戶外婚禮體驗

台北圓山飯店將於5月20日舉辦「幸福啟程 戶外婚禮體驗」活動，選在圓山飯店依山傍水環境與清澈透藍池畔旁，並邀請Live Band現場表演，以及婚禮佈置、婚禮攝影到婚禮顧問等等廠商，歡迎準新人來體驗。當天將到場例如香港知名珠寶品牌周大福、統一藥妝（我的美麗日記面膜）、The Ring樂林婚紗、TimeGroup婚攝大青蛙、閣樓婚顧、完美婚禮賓客快拍機、婚時代、可圈藝術及活力舞集等，準新人可事先報名參加，可獲贈超值幸福禮袋乙份，全程參與至活動結束，每對佳偶還可獲得「台北市星級飯店評比冠軍圓山鳳梨酥乙份；當日簽約下訂並送兩張圓山大飯店松鶴廳假日自助午晚餐券。

(中時)