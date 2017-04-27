涉嫌「印股票換鈔票」 精神科名醫李光輝被起訴

涉嫌「印股票換鈔票」精神科名醫李光輝(左)被起訴。(中天電視提供)

精神科名醫李光輝，遭檢舉涉嫌自2013年至2015年間成立光輝生命醫學公司，佯稱與大陸、日本及英國等地簽訂技術授權合約，取得細胞體外複製技術、將成立「細胞銀行儲存」為由，以「印股票換鈔票」的吸金手法，販賣未上市的光輝生醫股票，不法獲利超過上億元。台北地檢署今依違反證交法、背信、詐欺等罪嫌起訴李光輝、盤商潘偉2人。

李光輝是國內精神科名醫，國防醫學院醫學系畢業，1995年獲取國家補助前往英國名校雪菲爾大學修習博士學位，並經常上節目，成為名嘴。2015年他把癌細胞打入體內，想藉此證明免疫細胞抗癌有效，衛福部說他違法可能撤他醫師執照，主動辭去培靈醫院院長職務。

但李光輝涉嫌自2011年成立光輝生醫公司，2012年4月正式營運，公司經過6次增資，從數百萬元增資至2億元，並一再吹噓光輝公司與大陸、日本及英國等地簽訂技術授權合約，取得細胞體外複製技術、可治癌症，將成立「細胞銀行儲存」為由，並將在2014年申請上市櫃，獲利豐厚，引誘投資人購買光輝生醫股票。

李光輝並宣稱，光輝生命醫學擁有第3代體外細胞儲存解凍後再增生的專利技術，正進行台灣、大陸、日本等國家的專利申請，細胞儲存業務收費為每人50萬元，每年管理費為1.5萬元，細胞控制每人則收取350萬元控制費，保守預估，到2012年底光輝生命醫學營收將介於8000萬至1億之間，稅前每股獲利將超過5元，明年度含授權金收入，營收將挑戰新台幣3億元以上，EPS上看10元，並規畫2013年第3季公開發行及登錄興櫃。

但檢調發現，李光輝並未取得相關技術，涉嫌以不實文件欺騙投資人，並且未向衛福部申請許可，且未經過臨床實驗，甚至沒有推動上市櫃計畫，就大肆吹噓，李光輝共向上百名投資人詐騙，以每股30元至60元對外販售，獲利至少上億元。

檢調查出，李光輝除自己賣未上市股票外，也透過盤商潘偉販賣，涉嫌違反證交法、背信、詐欺罪，檢方說，李光輝販賣未上市股票獲利超過一億元，依法可判處7年以上徒刑。

(中時)