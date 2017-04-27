警盤查涉竊車輛 意外搜出槍彈

員警於派出所外50公尺路口，盤查可疑黑色車輛，搜出槍枝彈藥。（王文吉翻攝）

警方於副駕駛座搜出改造手槍及60發子彈。（王文吉翻攝）

劉嫌非法持有制式名片夾槍，他辯稱為友人阿德寄放，平時隨身攜帶防身用。（王文吉翻攝）

劉嫌等3人竊取路邊事故車、報廢車的車牌，犯下竊盜案後，立即更換，以躲避警方查緝。（王文吉翻攝）

劉嫌等3人竊取3組車牌，犯下竊盜案後，立即更換，以躲避警方查緝。（王文吉翻攝）

劉嫌夥同27歲施男、19歲陳男闖空門，於豐原區犯下多起竊盜案。（王文吉翻攝）

20歲劉嫌（左起）夥同27歲施男、19歲陳男闖空門，遭警方盤查，於車上搜出槍彈。（王文吉翻攝）

台中市豐原區一週查獲兩起擁槍案！本月24日凌晨豐原所員警於台鐵豐原西站攔檢違規駕駛劉男，搜出改造槍彈，26日下午頂街所員警於派出所外盤查可疑人車時，又搜出名片夾槍、改造手槍、60發子彈。

頂街派出所警員鄭植祐、楊世郁26日中午左右於豐原區三豐路一段，發現黑色轎車疑涉及轄內住宅竊案，上前攔查後發現該車內3名男子神色緊張，員警正詢問身份時，瞥見車內有改造槍枝。

兩名年輕警冷靜呼叫警力支援，待同仁到場後，隨即控制3名男子，於副駕駛座搜出兩把改造手槍，後行李箱起獲罕見名片夾槍、子彈60顆，另有多面失竊汽牌、六角板手一批。

警方調查，設籍雲林的20歲劉男，因無業缺錢花用，向地下錢莊借30萬元，還不出高額利息，被追債，因而夥同27歲施男、19歲陳男闖空門，於豐原區犯下多起竊盜案。

劉嫌等3人坦承，犯下21日隆豐街住宅竊案，偷走菜販7萬多元現金，後來在自強街民宅得手數千元，25日正要在合作街民宅犯案，撬開門鎖時，遭鄰居發現，3人急忙開車落跑。

警方查出犯案車輛為劉嫌所有，他表示，車內3組汽車車牌來自路邊事故車、報廢車，每犯下住宅竊案後，立即更換車牌躲避警方查緝，槍彈則為友人阿德借放，隨身攜帶防身用。警方將劉嫌等3人依槍砲彈藥管制條例、竊盜罪嫌送辦，並持續追查是否涉及其他案件。

(中時)