520抗議影響國中會考 李來希「考試重要嗎」被譙翻

全國公務人員協會年金理事長李來希。（資料照,陳淑芬攝）

近日爭議不斷的全國公務人員協會理事長李來希，今日被問及反年改團體520上街抗議與國會會考撞期，北一女與成功中學得改考場，引來外界質疑學生遭無辜波及。李來希「不過就是個考試嘛，有這麼重要嗎？」一席話又再度引來網友撻伐。

520適逢蔡英文總統就職一年，反年改團體則計畫在這天上街頭抗議，由於當天與國中會考撞期，北一女及成功中學都將更改考場，引來許多家長抱怨，並被質疑學生無辜遭波及。

對此，李來希回應「學生無辜我們有辜嗎？退休軍公教何辜？我們生活要不要過下去？不過就是個考試嘛，有這麼重要嗎？」李來希表示，因為一個考試就不吃飯不睡覺了嗎？這國家在這樣下去考上又怎樣？李來希直言，這國家就是「考試誤國」，不知民間疾苦只知道考試，「先解決社會問題，這些事都不會發生，教育部整天都在搞考試，考試引導教學，搞出這麼多法匠。」

李來希此話一出，便引來諸多討論。網友表示「自私的最高境界」、「來西94狂」、「他真的是幹話達人，公務員要不要換一個代表？」、「那你很重要嗎 遺忘這些年輕人的國家有未來嗎？」、「我也覺得你不重要阿」、「會上狂新聞嗎」、「搞考試關法匠什麼事」、「這樣搞我開始懷疑萊西其實根本收了DPP的錢開始反串了」、「真希望他自己就這樣自爆下去XDDD」、「李皇呀！李皇太威武了啦」、「全台你最大 都不用尊重別人的喔？」、「公務員代表是這種自私的態度，應該加強改革力道」、「軍公教有這樣的豬隊友，是覺得被砍的不夠嗎」。

(中時電子報)