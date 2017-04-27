彰檢介入調查戴奧辛雞蛋 懷疑飼料或添加物出問題

衛福部食藥署證實戴奧辛雞蛋出自彰化縣芳苑鄉鴻彰畜牧場，彰化地檢署隨即今天分案展開偵辦，檢察官葉建成、李秀玲上午前往鴻彰畜牧場訊問林姓負責人，追查戴奧辛汙染源。 彰檢襄閱主任檢察官林漢强表示、檢方目前懷疑出問題的可能來自於飼料或添加物，全案將依飼料管理法偵辦調查。

(中時)