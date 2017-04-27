年改抗議影響會考　家長籲不要犧牲孩子

反年改團體計畫520在總統府、立法院周邊抗議，但撞期今年國中會考，部分考場恐需更換，家長不滿孩子無辜受波及，呼籲年改團體三思。（陳燕珩攝）

反年金改革團體計畫520在總統府、立法院周邊抗議，但撞期今年國中會考，部分考場恐需更換，家長不滿孩子無辜受波及，呼籲年改團體三思。全國公務人員協會理事長李來希上午對此回應「考試有那麼重要嗎？」引來台北市議員李慶鋒反斥，李來希能有現在的發言聲量，「不也是透過國家考試來的嗎？」

反年改團體申請在520蔡英文總統就職周年當天，在總統府、立法院周邊集會遊行，教育部為避免影響學生，日前決定更動北一女中、成功高中考場，有8所國中考生將遷考場，共1664名學生受影響。今上午台北市議員李慶鋒、顏若芳、陳慈慧與考生家長召開記者會，呼籲年改團體擇期抗議，不要犧牲孩子權益。

邱姓家長表示，原在成功高中應考學生將換到建國中學考場，但建中原就有1300多名考生，再增加1倍數量，勢必影響考生使用空間合應考品質，會考時間早就訂好，集會遊行是事後申請，為什麼要犧牲孩子還遷就年改團體，希望他們撤回申請，不要勞民傷財，更換考場、重發准考證會浪費很多行政成本。

考生家長林小姐無奈說，聽到孩子要遷考場消息感到「很錯愕」，擔心考生心情受影響，台灣是民主社會，但應該理智一點，抗議不一定要選這兩天，請年改團體三思而後行。

對於李來希上午回應「只是個考試，有這麼重要嗎？」諷刺台灣是「考試誤國」。李慶鋒回擊，李來希能有今天的發言位子，在反年改團體裡呼風喚雨，不也是透過國家考試來的嗎？痛批他胡言亂語，毫無邏輯。

李慶鋒說，目前北市新工處已核准立法院周邊路權，包括青島東路、濟南路、中山南路一帶，他尊重年改團體集會遊行權利，但不要把砲火對準孩子，呼籲從善如流，撤回申請。

顏若芳則說，國中生準備3年，為了就是一生一次的會考，不要傷害他們的權益，若沒有要出來抗議，請公開對外說明，讓學生家長安心；陳慈慧也呼籲，反年改團體裡也有退休教師，盼他們拿出過去對孩子的用心，慎重考慮遊行是否繼續。

(中時)