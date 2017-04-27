再獲千億投資 滴滴出行總市值上看1.5兆

大陸知名的網路叫車平台滴滴出行，再獲新一輪融資約60億美元的資金。（圖/美聯社）

正當Uber仍疲於與谷歌進行官司時，其勁敵、大陸知名的網路叫車平台滴滴，日前再獲新一輪約60多億美元（約1,815.6億台幣）的投資。美國財經媒體認為，滴滴此次募資的新金主，包含軟體銀行（Softbank）、銀湖事務所（Silverlake）和大陸招商銀行，而融資金額仍持續增加中，目前預估滴滴市值將有望達到500億美元（約1.51兆台幣），擠下阿里巴巴的螞蟻金服，躍居為亞洲最有價值的新創企業。

據美國CNBC新聞網報導，去年底擊敗Uber、一舉「一統中國」市場的滴滴，在最新一輪的融資中，取得約莫60億美元（約1,815.6億台幣）的新資金，讓公司市值一舉飆上500億美元（約1.51兆台幣）大關。據了解，新一輪的融資金主包含日本的軟體銀行、美國投顧公司銀湖和大陸的招商銀行等著名企業，其中軟銀總裁孫正義（Masayoshi Son）更鼓勵滴滴創辦人程維，多多爭取各方資金，不要放棄任何可能發展的機會，20年前孫押注阿里巴巴成功，如今的他，更對滴滴抱持著莫大的信心。

滴滴出行的創辦人程威。（圖/中新社）

聯想集團創辦人柳傳志之女柳青，現為滴滴出行的總裁。（圖/新華社）

總部設於北京的滴滴，是大陸電商、網路新創企業中的翹楚，2012年由程威等人共同創立，為避免惡性競爭，2015年與快的打車合併，並改名為「滴滴出行」。著眼於中國龐大的人口和交通市場，滴滴在幾輪的融資中都獲得國際投資人和企業的高度關注，從蘋果、金沙江基金，到騰訊和中信銀行等，滴滴取得極為龐大的資金挹注，也讓他能在與Uber中國的肉搏戰中勝出，以併購股份和業務的方式，正式於去年8月「一統江湖」。

滴滴目前業務遍及全中國400多個城市，註冊用戶高達3億多人，在擴張和優化國內市場之餘，滴滴更開始布局海外市場。聯想（Lenovo）集團創辦人之女、滴滴打車總裁柳青表示，我們未來勢必要走向海外，其實目前已和巴西新創公司99 Taxi合作，計畫拓展中南美洲市場，但這也表示，我們將再一次和Uber成為勁敵。

(中時電子報)