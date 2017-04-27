4月27日中視午間新聞搶先看 情侶墜谷失蹤 他獲救她走了
今天4月27日的中視午間新聞搶先看：
《情侶墜谷失蹤 他獲救她走了》
在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤多日的台灣情侶梁聖岳和劉宸君，昨傳出被尋獲。梁聖岳在與家人失聯53天後倖存，但女友劉宸君不幸墜落200公尺深山谷身亡，梁獲救時意識清楚，可以說話但身體虛弱。我駐印度代表處在接獲尼國警方通知後，決定派員於今天飛往尼泊爾首都加德滿都，協助家屬處理相關事宜。
=====
《鴻彰驗出毒蛋 三萬隻雞撲殺》
戴奧辛雞蛋首波檢驗出爐，確認問題蛋雞場是彰化縣芳苑鄉鴻彰畜牧場，也因此3萬隻蛋雞和已封存超過10萬顆蛋全面撲殺並焚燬；目前還無法確認鴻彰污染源是否為飼料，但因鴻彰有自行調配飼料，官方已再次調查可能的污染源。
=====
《鋒面到今濕涼 明轉乾週末熱》
今天白天受鋒面影響，各地仍有降雨機會，中央氣象局針對台中以北、南投山區、宜蘭等9縣市發佈大雨特報。明起雨停轉乾涼，北部清晨低溫約16、17℃，白天回溫不明顯，高溫僅20至23℃，中南部24至27℃、東部22至23℃。週末放晴，氣溫飆升，各地高溫上看30℃。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。