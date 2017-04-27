4月27日中視午間新聞搶先看 情侶墜谷失蹤 他獲救她走了

情侶墜谷失蹤 他獲救她走了│中視午間新聞搶先看20170427

今天4月27日的中視午間新聞搶先看：

《情侶墜谷失蹤 他獲救她走了》

在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤多日的台灣情侶梁聖岳和劉宸君，昨傳出被尋獲。梁聖岳在與家人失聯53天後倖存，但女友劉宸君不幸墜落200公尺深山谷身亡，梁獲救時意識清楚，可以說話但身體虛弱。我駐印度代表處在接獲尼國警方通知後，決定派員於今天飛往尼泊爾首都加德滿都，協助家屬處理相關事宜。

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《鴻彰驗出毒蛋 三萬隻雞撲殺》

戴奧辛雞蛋首波檢驗出爐，確認問題蛋雞場是彰化縣芳苑鄉鴻彰畜牧場，也因此3萬隻蛋雞和已封存超過10萬顆蛋全面撲殺並焚燬；目前還無法確認鴻彰污染源是否為飼料，但因鴻彰有自行調配飼料，官方已再次調查可能的污染源。

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《鋒面到今濕涼 明轉乾週末熱》

今天白天受鋒面影響，各地仍有降雨機會，中央氣象局針對台中以北、南投山區、宜蘭等9縣市發佈大雨特報。明起雨停轉乾涼，北部清晨低溫約16、17℃，白天回溫不明顯，高溫僅20至23℃，中南部24至27℃、東部22至23℃。週末放晴，氣溫飆升，各地高溫上看30℃。

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(中時電子報)