Jessica在殯儀館死亡名單上 粉絲崩潰！
韓國SBS電視劇《超人家族2017》日前播出的集數中，赫然發現鏡頭帶到的殯儀館死亡名單上，驚見前少女時代成員Jessica名字「鄭秀妍」，而訪客姓名更寫著同樣在演藝圈闖盪的妹妹Krystal「鄭秀晶」，這讓粉絲看到後全氣炸！
《超人家族2017》過去就不時會拿演藝圈藝人名字做梗，但這回被開玩笑的Jessica，被擺放在殯儀館死亡名單上，訪客還是親妹妹的名字，內容還寫上「姊姊，我好想妳。」看是煞有其事。
且使用的名字就是兩人的本名鄭秀妍、鄭秀晶，「賜死」Jessica的行為讓粉絲相當不滿，直言對兩姊妹太不尊重、也太穢氣。但劇組出面表示絕對不是故意針對兩人，只是想用這名字，而非針對Jessica與Krystal，但姊妹倆在韓國娛樂圈知名度高，不少人不信服劇組說法，要求道歉。
(中時電子報)
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