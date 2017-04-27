亞洲首座動漫影城來了！6月在馬來西亞盛大開幕

馬來西亞動漫影城(Movie Animation Park Studios)將在今年6月底盛大開幕，預估將吸引百萬粉絲前往朝聖。(圖取自印度旅遊網站voyager's world)

亞洲即將迎來首座動漫影城，將座落在馬來西亞霹靂州怡保，目前影城設備已經進入收尾階段，完成96%硬體設施，預估今年6月26日盛大開幕，開始迎接來自世界各地的卡通動漫迷，保守估計將有百萬遊客前來體驗各種新奇好玩的遊樂設施。

印度最大旅遊網站《voyager's world》介紹馬來西亞動漫影城(Movie Animation Park Studios)除了擁有當地知名的動漫人物BoBoiBoy以外，值得一提的是，將有廣為全球熟知的美國夢工場( DreamWorks)卡通人物藍色小精靈(The Smurfs)，以及其他經典卡通人物，例如皮巴弟先生與薛曼的時光冒險（Mr. Peabody & Sherman）等。

佔地52畝的亞洲首座主題動漫樂園，包括6個主題園區：4D探險動畫區、迷幻森林區、真人特技表演區、藍色小精靈會出現的太空區，以及粉絲很多的夢工廠卡通人物區等，另有超過40個豐富好玩的景點，包括玩樂騎乘、主題表演、主題餐廳和紀念品銷售區等，影城開幕後，預估吸引近百萬遊客前來體驗，為馬來西亞旅遊業和國家經濟注入一劑強心針。

馬來西亞動漫影城目前正積極宣傳霹靂州的旅遊業，將與當地旅遊博覽會和貿易展等合作推廣，主題公園也希望和所有觀眾產生互動，因此將在電視廣播和各種排行榜推出線上和線下的行銷活動，另外，影城推出的各種動漫商品也將可以在MAPS的臉書和Instagram上買得到，對亞洲廣大的動漫迷們來說，這將是卡通樂園界的一大盛事。

(中時電子報)