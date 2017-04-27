頭屋蓋35噸爆竹倉儲 地方群起反對誓言抗爭到底

業者在頭屋興建爆竹倉儲，地方居民認為危害安全群起反對。（陳慶居攝）

曾是爆竹爆炸意外受災戶的鄉民代表江貴熙，建議鄰近地主直接封路阻止興建工程。（陳慶居攝）

消防局副局長匡夢麟與相關官員列席答覆民眾問題。（陳慶居攝）

正興建爆竹倉儲的工地，附近還有豪華農宅興建中，地主認為他受威脅。（陳慶居攝）

針對爆竹業者在苗栗縣頭屋鄉申請興建容量35噸的爆竹倉儲，5年前一度被勒令停工，最近又申請新建並趕工中，縣議會27日上午邀集民代與居民召開專案會議。會中民眾群起抗議，質疑業者罔顧居民生死，紛將茅頭指向核照單位，並促全案送交檢調單位追查是否有弊端。

專案會議由縣議員孫素娥主持，胡忠勇、禹耀東及頭屋鄉民代表江貴熙等人都列席，縣府由消防局副局長匡夢麟、工商發展處副處長吳俊賢及鄉公所相關官員與會。

會場則掛滿抗議布條，批評「政府不能草菅人命、要確保人民生命財產安全」、「爆竹改＆堆置倉庫、10年奪77條人命！」等，表達強烈反對業者大興土木興建爆竹倉儲。

村民質疑，倉儲距最近民宅不到20公尺，已違反相關規定，業者以丙建超蓋逾40％面積，將來放置35噸甚至70噸的爆竹，有如1枚超大的不定時炸彈，萬一發生意外，不僅頭屋連苗栗也會被波及，恐「橫屍遍野」，指縣府主管單位未善盡把關責任。緊鄰的地主親自或委託律師到場表達立場，認為縣府、公所未事先舉辦公聽會或告知村民，漠視鄉親權益與安全。

但消防局與工商發展處等單位表示，業者於2012年申請增建，經陳請舉發後，發現未按圖施工，當時會勘後即勒令停工。後來業者拆除舊建物申請新建倉儲，主管單位依法令嚴格審查其消防安全設施、用地及建築法規，改善缺失並檢附技師鑑定證明後，今年3月22日核發建照。

會中砲聲隆隆，曾是後龍地下爆竹工廠爆炸意外受災戶的江貴熙和民眾，建議地主直接封地讓業者做不成，有人要求全案函送檢調單位調查，截至發稿為止，專案會議仍在進行中。

(中時)