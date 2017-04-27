林全：前瞻建設要與民溝通 化解不必要疑慮衝突

行政院長林全。（資料照，張鎧乙攝）

行政院長林全今（27）日在行政院院會就「前瞻基礎建設」提示，前瞻基礎建設計畫與預算的執行，在未來的推動過程中，期待各相關機關一定要隨時與民眾保持密切的互動和溝通，化解不必要的疑慮和衝突，也期待立法院在這部分有需要行政部門溝通協調的部分，也儘量努力，與立法院進行適當的說明。

林全表示，誠懇期待朝野各界捐棄成見，希望能以務實、理性態度看待這項計畫，同時希望立法院儘量從協商和理性溝通方式進行相關討論，必要時行政部門一定會配合立法院做很好的說明。

他說，前瞻基礎建設不可能包山包海，包含很多項目。因此，政府選擇重要且有意義的項目，列入該建設條例的重點，包括軌道及水環境為主，同時另外也有產業發展的政策，這都是政府認為對國家發展非常必要，而且是讓社會大眾能夠一起團結，為國家建設努力的重要項目。

林全表示，社會上有部分人士於計畫提出後，針對環保、土地徵收、財政紀律等各方面顧慮，他保證同時特別強調，政府一定會遵守相關法律規範，絕對不會債留子孫，各計畫如果沒有通過環評，也絕對不會進行，更重要的是，絕對不會有大量迫遷和徵地的情形。

林全表示，這次提出特別條例時，不僅在財政部分比以往有更多約束，保證不會增加未來更多財政赤字的排除條款，同時也沒有任何條款是要排除土地徵收或環評相關作業。

(中時)