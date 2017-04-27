燈具廠客訴變多 遭山寨侵權巿值121萬元

保二刑大偵三隊查獲山寨燈具。（曹明正攝）

本土燈具廠商「鼎泰綠能」所開發的「迎光LED」燈具出現山寨版，保二刑大偵三隊獲報查出位於高雄家具街的燈飾行涉嫌從大陸訂購仿品來台販售，起出各式燈具4735件及紙盒、貼紙等，侵權巿值121萬元，依商標法送辦。

位於高巿青年路的邱姓燈飾行負責人涉嫌從大陸訂購仿冒燈具回台販售，被仿冒的鼎泰綠能公司表示，公司這陣子發現客訴變多，而且濁水溪以南只有1間代理商，卻出現有其他人打著公司名號，發送傳單及名片做業務。

不甘開發的燈具造仿冒，原廠向保二刑大偵三隊報案後，警方經3個月追查，發現邱男涉嫌重大，搜索燈飾行扣獲仿冒燈具4735件，還有偽造的貼紙、紙盒等，下游負責經銷的34歲蔡姓男子也一併被逮，均已涉犯商標法。

(中時)