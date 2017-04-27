手機也能用 「勞動力發展數位服務平台」全新上線
為了讓民眾能更方便取得職場知能，進而提升就業競爭力，勞動部勞動力發展署推出全新的「勞動力發展數位服務平台」，新版平台有三大特色，除課程依據技能檢定職類重新分類外，還可支援行動載具瀏覽，更重要的是免登入會員就能學習，歡迎上線體驗。
原「勞動力發展數位服務平台」課程只區分為十大類，對於想參加技能檢定的民眾使用上較不方便，新版「勞動力發展數位服務平台」課程改以美容美髮類群、金屬及機械加工類群、電機類類群、服飾類群等技能檢定類群分類，民眾可依感興趣的技能檢定搜尋職能課程內容。
例如想了解美容技術士技能檢定的人，可在「美容美髮類群」裡找到多種課程，而銑床與車床技術士技能檢定相關課程則在「金屬及機械加工類群」，還有平台最熱門的課程之一「PLC乙級工業配線」可在「電機類群」裡找到，除此之外還有微型創業課程，包含加盟經營、開業前準備和營業管理等內容。
另為符合近年行動化發展，於去年底採響應式網站設計進行改版的「勞動力發展數位服務平台」已能支援行動載具操作，並規劃行動課程專區，以便利民眾運用行動載具進行學習，更重要的是新版平台提供免登入會員直接觀看機制，讓平台使用更友善與便利。
為提供不限學習時間、地點、次數的專業數位學習資源，並因應產業人才發展趨勢及民眾就業、創業所需，「勞動力發展數位服務平台」將持續提供優質及與時俱進的課程，例如於推薦專區增加3D列印、數位應用、微型創業及電子商務等系列數位課程，希望能協助提升民眾的職場能力，使「勞動力發展數位服務平台」真正成為民眾的重要終身學習管道。
此外，為協助行動不便的身心障礙者跨越時空，不受地點限制的學習，勞動部勞動力發展署以網路資訊流通無遠弗屆的特性，於95年起開發建置全國第一個身心障礙者線上學習平台「無礙e網」，且為兼顧使用者及環境的多樣及變化，104年進行網頁大幅改版，以適用於各種不同瀏覽器，並增設行動學習平台，為推廣更多身心障礙者認識及加入「無礙e網」，105年取得網站無障礙認證最高等級AAA標章，是全國第一個取得AAA標章的線上學習網站。
(中時)
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