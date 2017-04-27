文化快遞》踏「茶」舊城區 轉角遇見文化

新芳春行的建築外觀與內部裝潢採臺洋交錯形式，也是臺北市最具代表的3層樓茶文化建築空間之一。（攝影／李盈儒）

走過百年風華大稻埕，即使經過時代變遷，至今仍保有許多古蹟建物靜立街角，彷彿等待人們用眼神注目洗禮，挽住舊日色彩綻放的溫潤光芒。

重回大稻埕璀燦榮光

曾為臺北最大的茶工廠的「新芳春行」，於2009年被臺北市政府指定為市定古蹟，保存近3000件珍貴文物，歷時4年時光修復完工，正式重現在市民面前。茶葉曾是臺灣外銷的主力，其出口外匯曾經高居臺灣首位，大稻埕則是臺灣精製茶葉生產地和茶文化推廣的發源地。

「新芳春行」為昔日大稻埕最具規模的茶行之一，兼具歷史、產業、文化及商業史的茶文化複合體，足以見證19世紀末至20世紀前半葉，艋舺作為茶貿易港口之產業歷史。走在今日臺北舊城區，茶葉、中藥、布料、南北貨等貿易招牌依舊林立，歷史建築述說著往日故事，翻新面貌之後融入市民日常的記憶當中。

「新芳春行特展」將以重回大稻埕老茶行的璀燦榮光為展示主題，從茶「運」飄「箱」開啟大稻埕茶香歲月榮景。「遙想公瑾當年」而能觸發往事情懷，因此看待「臺茶之父─陶德」、「稻江首富─李春生」及「新芳春茶行創辦人─王連河」的故事，結合「扒龍船」經典動畫，更能引領觀眾細數20世紀初期大稻埕碼頭俱往矣的風華。

位於茶行穿堂的裝置藝術以金黃茶色的造景布幔，將茶詩從投影中涓流而下，並有毛茶分級、揀梗、焙火、拼配、風選、裝箱等6步驟的公仔版模型，重現承襲百年茶技工法的特色傳述。展場內的重頭戲則是茶行第三進的焙籠間、風選間、撿梗與包裝間，結合多媒體動畫，讓影音畫面引領視覺回溯製茶的老時光。

特展結合昔日茶行、烘焙茶工廠、倉庫和主人住宅等空間機能，華洋交錯的建築工法外顯於美，臺北歷史發展飄揚著大稻埕的茶香，現代文創美學融入古蹟的敘事，仍在大稻埕的舞臺持續上演。

茶香沿街飄散 數算繁華

位於貴德街上，建於1920年的錦記茶行，是當時茶葉大亨陳天來的故居。他因致力發展臺灣茶葉輸送到南洋市場而致富，曾被推派擔任「臺灣茶商公會」會長。

故居的外觀為中西折衷3層洋樓，左右兩側凸窗及頂樓兩側圓形山牆呈現細緻工法，2樓的開闊陽臺及模仿歐式建築的古典立柱，更能看出主人氣派的端倪，在今日永樂市場附近的「第一劇場」及「永樂座」，表演現代話劇或播放電影，皆是他眾多投資經營的事業之一。當茶葉貿易帶來財富，使得文藝和樂於生活的風氣蔓延，開始吹拂著當年茶香漫溢的街道。

保生文化祭─保生大帝聖誕祭典佾舞。（攝影／利勝章）

保生文化祭 庶民深層內涵

鄰近大稻埕的大龍峒舊城區，則蘊藏著豐富的庶民文化。其中的廟埕文化，蔚為臺灣獨特生活美學的一環，因此總是吸引歐、亞等國外人士前來參觀遊覽。

2017保生文化祭安排為期近兩個月的精采系列活動，包括延續早期氏族演戲酬神傳統，徵選歌仔戲劇團、北管戲團、布袋戲團等藝術團體，23場家姓戲及掌中戲的連續匯演，更有來自日本的陶笛交響樂團及藝能舞蹈同場飆戲。最為獨特的是全臺僅存、結合紙糊藝術與蜂炮火樹銀花，為民間驅邪鎮煞的「放火獅」，將於保生大帝聖誕前夕晚間舉行。

保生文化祭以遵循古禮的傳統呈現臺灣廟會節慶精粹，將民間信仰融入保安宮優雅及蘊含豐富歷史意涵的建築藝術之中，在火樹銀花的熱鬧裡安遂了一年的平順和幸福。

今日的我們沿著歷史軌跡前進，在舊城區踏查時光，茶香記憶濃縮在古蹟建物和古色的巷弄，遇見文化，因而溫潤了生活的眼角。

新芳春行特展

時間│即日起至5/31，週二至週日9:00～17:00

地點│新芳春行（臺北市大同區民生西路309號）

票價│免費

電話│02-2725-2555

2017保生文化祭

時間│即日起至5/27

地點│大龍峒保安宮（臺北市大同區哈密街31號）

電話│02-2595-1676

(中時電子報)