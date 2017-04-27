突破上屆6金 苗栗全中運奪9金創佳績！

國立苗栗高中在全中運為苗栗奪得3金1銀1銅，校長黃國峰（右）到彰化為選手加油打氣。（陳慶居翻攝）

苗栗縣代表隊在全中運目前的戰績，已獲9金9銀8銅，已突破上屆6金的紀錄。

國立苗栗高中此次全中運表現不俗，獲得3金1銀1銅，包括高男木球杆數賽雙人賽金牌，高女木球團體賽金牌，木球女子球道個人金牌； 高女桌球雙打銀牌；高女桌球團體銅牌。獲佳績學生可參加大學端運動績優入學推薦。

(中時)