慈濟7國志工 投入厄瓜多水患賑災

慈濟投入厄瓜多水患賑災。（慈濟提供）

「您們並不孤單！」今年4月初的豪雨，在厄瓜多三個省份釀成災害，有十二萬人受到影響，其中曼納比省災情最為嚴重。慈濟延續2016年四月震災後援助與長期陪伴結下的緣，美國、阿根廷慈濟志工立即偕同厄瓜多當地志工前往賑災。

厄瓜多水災後，人民沒有工作機會，生計受到影響。慈濟為加速生機的復甦，使災民能立即安頓生活，於賑災後啟動「以工代賑」。由美國及阿根廷等地志工先行抵達厄瓜多，結合包括後續抵達的巴拉圭、加拿大、巴西、瓜地馬拉、多明尼加等共7國35位志工與厄瓜多當地志工，帶動厄瓜多受災鄉親，透過慈濟人提出「以工代賑」的計畫，讓災民解決燃眉之急。

2016年地震受災戶Robert主動投入志工行列，並以過來人身分安慰災民說：「我也跟您一樣，同是災民。所以您的苦，我能感受！我們都是因爲無預期的災難，讓我們失去所有。可是我們都還有機會，重新再開始，所以今天我站在這裡，要幫助您」。短短一句感同身受的關懷，讓人動容不已。

另一位負責每天接送志工交通的司機Alfredo，看到慈濟人在災區推動「以工代賑」，第二天穿起慈濟志工背心，拿著大桶的礦泉水，一杯一杯的倒給災民們喝。因為兩天的見證，讓他深受感動，所以付諸行動。

慈濟基金會指出，啟動善念、讓愛循環，厄瓜多接連發生強震、水災後，海外慈濟人「聞聲救苦」的關懷永遠都在，更透過「以工代賑」方式，透過當地人帶動當地人，讓當地居民在受助之餘，將愛化為行動，啟發更多愛的力量。

(中時)