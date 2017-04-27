苗栗縣前縣長謝金汀25日逝世 享壽82歲

苗栗縣前縣長謝金汀25日在台北醫院傳出逝世消息，享壽82歲，靈堂目前設在台北市第一殯儀館對面的龍巖禮儀公司，預計5月15日舉辦追思告別式。

苗栗縣長徐耀昌今天上午出席地方活動時，對於政壇大老病故表示惋惜與不捨，認為謝前縣長功在苗栗，也指示相關單位將全力協助家屬處理治喪事宜。

謝金汀是苗栗縣頭份市人，出生於1936年，畢業於台大法律系，曾任法院推事、檢察官、庭長，後來代表國民黨參選縣長一職，當選第9、10屆(1981到1989年)苗栗縣長。

他任內相當重視體育與農業，曾在1984年舉辦台灣區中等學校運動會，1988年辦理台灣區運動會，對於苗栗的茶產業也相當有貢獻，包括舉辦茶葉皇后票選等別開生面的宣傳地方農產，並推動保價收購稻穀的政策，保障農民收益等。

謝金汀育有兩女，他晚年因病痛纏身臥床多年，幾乎都待在台北休養，逝世消息傳出後，地方鄰里表示訝異，謝家也低調以對。

(中時)