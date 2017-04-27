川普對北韓態度軟化？美方尋求國際協助 願與平壤談判
美國國務卿提勒森、國防部長馬提斯、國家情報總監柯茨26日發表聯合聲明表示，川普總統的目標是以經濟制裁和外交手段施壓北韓，重返對話，廢除核武計劃。
此一聯合聲明是在聯邦參議院全體議員不尋常的應邀到白宮聽取簡報後發出的。100名參議院26日下午3時(台北時間27日凌晨3時)前往白宮，聽取提勒森、馬提斯、柯茨，及美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德將軍為其就北韓情勢進行的簡報。
聲明指出，過去的努力未能阻止北韓的非法武器計劃，及核武和導彈試驗。隨著每次挑釁，北韓危及東北亞穩定，並對美國盟邦和美國本土，造成越來越大的威脅。北韓追求核武是(美國)國家安全的緊急威脅和外交政策的優先考量。
聲明中說，川普上台後，下令全面審查美國的北韓政策。聲明中指表示，川普總統的目標是通過與美國盟友和區域夥伴，加強經濟制裁，尋求外交手段，施壓北韓廢除核子、彈道飛彈和核擴散計劃。
聲明並指出，美國正與國際社會負責任的成員進行接觸，以期對北韓增加壓力，說服北韓政權降低緊張情勢，重返對話途徑。
聲明最後說，美國尋求穩定和朝鮮半島和平與無核化，美國仍願意為達成此一目標進行談判。但美國仍準備捍衛國家和盟邦。
這項聲明與先前川普政府頻頻表示，軍事行動是北韓問題的選項之一，明顯淡化了有關軍事行動說法。
法新社引述一名美國政府高層官員，美國正考慮將北韓列入「支持恐怖主義國家」 名單。1987年發生南韓班機遭炸彈攻擊空難後，美國曾考慮將北韓列入「恐怖主義贊助國」名單，但2008年小布希總統刪除這項指定。
(中時)
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