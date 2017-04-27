林全：強化食安管理 避免不必要恐慌
行政院長林全今（27）日在行政院院會就「雞蛋疑似遭受戴奧辛汙染」提示，本案溯源追查已有初步結果，後續的汙染源調查及檢驗結果，包括潛在的健康風險，請權責機關及時向社會大眾說明，以避免不必要恐慌。
此外，林全也提示，持續嚴格監測，並加強管制戴奧辛排放源。也請農委會密切掌握雞蛋產銷及價格走勢，適時採取必要措施，以穩定雞蛋的產銷及價格。
林全表示，本次雞蛋疑似遭受戴奧辛汙染，是衛福部在執行食安五環食品衛生安全監測時所發現的，也在第一時間立即由衛生、農政、環保啟動跨部會預警，發布訊息讓民眾瞭解，相關可能受影響的雞蛋都已先作預防性下架，並對可能的汙染源展開全面清查。
他說，這次事件考驗食安五環能否妥善因應過去所面對的問題，對於各機關在這段時間的努力，表示肯定。
林全強調，食安管理涉及跨部會合作，這類事件發生後，每個部會或是相關業務主管一定要在第一時間站出來，清楚說明事情，同時按應有的食安五環機制迅速落實執行，最後才能贏回政府食安管理在人民心中的信心。
他說，這次的作業雖已按相關程序進行，但因過去人民對政府還是有信心上的疑慮，因此在說明和反應上有些地方還是會受到質疑，不應以此為挫折，要繼續進一步努力。
林全提示，這次事件中，在時間和配合上不夠熟練的部分，希望務必從這次的經驗中學習，破除本位主義、密切合作，從危機中記取教訓，才能有效提升食安管理及應變的能量，請相關部會一定要把工作做好。
(中時)
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