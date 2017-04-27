參與WHA 衛福部長陳時中：沒有悲觀權利

今年世界衛生大會網路報名將在5月8日截止，衛生福利部部長陳時中27日在立法院社會福利及衛生環境委員會受訪。（劉宗龍攝）

陳時中說，如同外交部長李大維說的，「非常不容樂觀，但我們也沒悲觀權利」。（劉宗龍攝）

今年世界衛生大會網路報名將在5月8日截止，衛生福利部部長陳時中27日在立法院社會福利及衛生環境委員會受訪。（劉宗龍攝）

今年世界衛生大會網路報名將在5月8日截止，衛生福利部部長陳時中27日在立法院社會福利及衛生環境委員會受訪表示，還沒有收到邀請函，目前計畫還是會率團出席。至於情況是否樂觀？陳時中說，如同外交部長李大維說的，「非常不容樂觀，但我們也沒悲觀權利」。

(中時)