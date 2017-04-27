台西村民罹癌機率高 台大：和六輕有關

台大公衛所今發表研究結果，指出台西村民罹癌機率高與六輕有關。圖為台塑六輕麥寮廠區。（資料照／洪錫龍攝）

台塑六輕的汙染問題長期引發當地居民不滿，雲林縣台西鄉民更曾向六輕提出汙染傷害聯合訴訟，求償7千萬元。雖然六輕始終否認相關指控，但台大公共衛生學院今（27）日公布最新研究，結果指出，距離六輕工業區較近的台西村和頂庄民，尿液中重金屬汙染物的濃度較高，認為台西村民癌症發生原因與六輕有顯著相關。

據《中央社》報導，台灣大學公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所教授詹長權，受彰化縣衛生局及國家衛生研究所委託，自2014年至2016年於彰化縣大城鄉與竹塘鄉進行研究，此計畫名為「彰化地區環境流行病學研究」，計算並分析了1934名平均年齡59歲的居民體內工業毒物量和癌症發生率。

研究結果顯示，距離六輕工業區平均約8公里的大城鄉台西村、頂庄村民，尿液中釩、鉻、錳、鎳、銅、砷、鎘、鉈、鉛等重金屬和1-羥基芘（多環芳香烴的代謝物）等10種污染物濃度，均高於距六輕工業區較遠的竹塘鄉（平均約20公里）居民，氯乙烯的代謝物硫代二乙酸濃度也高於大城鄉其他村（平均約10公里）居民。

由於癌症發生的潛伏期約9年，研究團隊排除一些個人因素後，發現在六輕營運第10年起，台西村民癌症發生風險是其他村居民的2.66倍，是竹塘鄉居民的2.29倍。結果指出，台西村居民癌症發生的原因與六輕有顯著相關。

記者會上，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，已對這些居民採取連續性的健康照護計畫，也積極向中央爭取前瞻計畫經費，盼大城鄉能蛻變為綠能示範城鎮。

「六輕」是第六套輕油裂解廠的簡稱，位於雲林縣麥寮鄉，由台塑投資開發並經營，是全台第一座民營煉油廠，除了六輕外，台塑也在周遭興建相關工業設施，統稱為「六輕計畫」。六輕前幾年發生多次火警，空汙等環保問題也一直傳出爭議，詹長權教授早在2013年就發表研究報告，指出台西與麥寮兩地的癌症粗發生率高於雲林縣，但台塑對此提出反駁。

雲林縣政府於4月17日有條件核發六輕8張許可證，雲林縣環保局稱制定全國最嚴格的管控標準，從源頭暨管末雙軌齊下管制空汙，縣府也將持續監督。

(中時電子報)