聽失智丈夫對她說出這句話 瓊瑤：跌進最深的地獄

瓊瑤的丈夫平鑫濤罹患失智症，她昨天po文，透露某天詢問丈夫，卻發現他已認不得自己的老婆，讓她崩潰至極。(中時資料照片)

知名言情小說作家瓊瑤，先前突然公開遺書，交代後事要求「尊嚴死」，引發熱議，同時，她也透露了丈夫平鑫濤罹患血管型失智症，已住院400多天，讓她身心近乎崩潰，昨天(4/26)她在臉書撰寫了長文，一直擔心的事情終於還是發生了，丈夫忘了她是誰，讓她覺得「天地萬物全化為虛有」。

瓊瑤與平鑫濤結縭38年鶼鰈情深，而丈夫罹患失智症，讓她相當憂心，但仍強打起精神當「特別護士」，抱持著正向的態度照顧著丈夫的一切，昨天她寫下丈夫住院的始末，稱這個事件是她「永遠的痛」，當時平鑫濤插尿管、鼻胃管，雖沒忘記如何用嘴吃飯，但卻再也不吃固體食物，但這些，都還不至於讓瓊瑤崩潰，她透露，自從平鑫濤失智後，她每天會問丈夫3個問題，「你好不好？」、「你有沒有不舒服」、「你愛不愛我？」，直言「我們之間，就靠這三個問題支撐著」。

瓊瑤說，當她每天問丈夫「愛不愛我」時，他總大聲回答「愛」，有次她改問：「有一個人，名字叫做瓊瑤，你知道她嗎？」，平鑫濤竟看著她、困惑地回答：「不知道」，讓瓊瑤愣住了，「剎那間，四週所有的聲音都消失了，天地萬物全化為虛有」。

瓊瑤之後拿出了平鑫濤創辦的《皇冠》書籍，問他：「這是什麼書，你知道嗎？」，他回答：「不知道」，瓊瑤再拿了本《皇冠》60周年特刊，平鑫濤當年為了這本書，整整編輯了一年，但平鑫濤看了此書，眼神更困惑，挫敗地回答：「不知道」，之後丈夫的狀況急轉直下，進了榮總，意識不清且不斷呻吟，瓊瑤說：「從那天起，他再也沒有回到可園，我也從那天起，跌進了最深的地獄！」。

(中時電子報)