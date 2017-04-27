母親節送禮 教你如何辨真假燕窩
本草綱目記載，燕窩是「大養肺陰，化痰止嗽，補而能清，為調理虛勞之聖藥，一切病之由於肺虛，而不能肅清下行者，用此皆可治之。」
不少人首選燕窩為母親節贈禮，慰勞媽媽，讓媽媽們強身健體，然而市售燕窩價格有高有低，身為子女的我們又該如何挑選、辨識真假燕窩呢？
依據健康醫療網，張彤芬營養師建議民眾挑選有國際品質評鑑認可，且是產地原裝進口的燕窩較有保障。
許多業者為能讓消費者感到物超所值，因此會以加工方式，將品質較低的燕碎粘膠合成燕窩，讓燕窩看起來飽滿；而為了讓燕窩有濃稠感，可能是添加膠質，使用黏著劑的拼裝燕窩。
天然且品質較佳的燕窩，肉眼可以看到一絲一絲不規則的燕絲纖維，且發泡燉煮後，會呈現透明的象牙白色，口感滑順、自然；而拼裝燕窩及加工過的燕窩，則是看到帶白心、形狀不自然粗大的纖維，在日光燈照射下，呈現無縫且較不透光，吃起來感覺黏稠、不自然Q彈。
張彤芬營養師說明，民眾在挑選燕窩時，如果價格過於平價，就要注意品質及來源是否純正，可將是否得到國際間Monde Selection世界食品品質評鑑大賞金獎為選購依據，若能得到金獎肯定，代表產品已通過專家們嚴格的評選過程，較有保障。另外，民眾也可以注意廠商是否有品管實驗室，且是否利用FTIR紅外線光譜檢驗技術，以科學技術檢驗燕窩真假，也可讓民眾挑選時節省下許多心力。
(中時電子報)
關鍵字：母親節
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