汛期將至 林全：保持警戒 加強整備
行政院長林全今（27）日在行政院院會就「防汛整備作為」提示，請各機關務必保持警戒，加強準備，並落實橫向聯繫機制，即時傳遞相關訊息，以減少若發生任何災害可能造成的損失。
林全表示，近幾年極端氣候變遷，5月1日起即將進入汛期，面對可能發生的極端降雨災害，過去這段時間因缺水的關係，尤其台灣南部地區對於汛期有所期待，但仍需特別謹慎小心汛期發生後因極端氣候可能造成相關水災。
他說，梅花颱風已在昨(26)日正式形成，今年夏天即將面臨一連串的颱風季節，政府對於去年颱風做了很多努力，儘量減少許多風損對於社會的傷害與影響，希望過去累積的經驗與準備讓今年夏季的防颱相關工作做得更好。
林全提示，這次颱風雖然對台灣地區無直接影響，但仍請各級政府防救災人員持續加強相關的演練及整備工作，務必在汛期前完成作業。
(中時)
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