線上遊戲夯 遊e卡、OMG卡、WGS違規消保官籲暫勿買

線上遊戲夯，不少玩家會購買遊戲點數卡，衍生的消費爭議也逐漸增加。北市法務局統計，前年到去年線上遊戲類消費爭議案件，成長幅度達3成6，北市府今年3月針對知名度較高的8家線上遊戲點數公司進行查核，發現遊e卡、OMG卡、WGS未提供履約保證，消保官呼籲民眾暫時不要購買。

法務局主任消保官何修蘭說，目前市面上發行的遊戲點數卡約有30種，商業處和法務局日前針對8家公司發行的實體卡及非實體卡進行查核。其中，遊e卡、OMG卡、WGS的實體卡皆未提供履約保證，遊e卡、OMG卡的非實體卡也未記載履約保證。

北市商業處已令業者限期說明，並將依消費者保護法相關規定辦理，不過由於業者和銀行洽談履約保證事宜，需1到2個月，在確認業者完成履約保證前，消保官呼籲民眾勿購買違規業者遊戲點數卡。

法務局表示，依消費線上遊戲點數購買或加值服務，等同預付性質，為避免預付的點數無法兌換，造成消費糾紛，經濟部制定並公告「線上遊戲點數（卡） 定型化契約應記載及不得記載事項」，要求業者須就玩家預付金額提供 履約保證。

其中，「應記載事項」應於實體卡正面或背面明顯處記載；若是非實體卡，應在購買網頁或其他消費者明顯可瀏覽的地方記載。

何修蘭提醒消費者，購買線上遊戲點數時，應詳細閱讀是否有記載履約保證責任、詳細消費資訊及處理申訴管道，也應注意是否有使用或登錄期限等不得記載事項，若為節省時間而直接購買，可能導致自己權益受損。若有任何消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」查詢。

(中時)