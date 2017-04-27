問題才開始 IS崩解 外籍戰士大逃亡

伊斯蘭國（IS）成員在敘利亞大本營拉卡舉旗遊行的資料照。（圖/美聯社）

伊拉克特種部隊裝甲車2016年11月16日進攻伊斯蘭國（IS）的據點摩蘇爾（Mosul）時，遭到汽車炸彈攻擊。（圖/美聯社）

隨著伊斯蘭國（IS）崩解，大批外國戰士與支持者紛紛外逃，試圖進入土耳其。

土耳其與歐洲官員說，IS在拉卡（Raqqa）與塔布卡（Tabqa）節節敗退後，愈來愈多外籍成員紛紛與祖國大使館聯繫，希望能返國。不過，也有些死忠成員似乎想藉著這波外逃潮，滲透土耳其，接著再前往其他歐洲國家，以尋求為IS復仇的機會，再度令歐陸國家擔心，可能遭受恐怖攻擊。

消息人士向《衛報》（The Guardian）證實，來自北倫敦的艾瑞斯提多（Stefan Aristidou）與英籍妻子，還有來自美國佛羅里達州的柯里曼（Kary Paul Kleman）在IS控制區待了超過兩年後，已向土耳其邊境警察自首。

隨著IS在敘利亞與伊拉克的勢力崩解，近幾周來，許多外國人爭相逃離IS，其中多數人在試圖越界時被捕，但也有人僥倖進入土耳其。

20來歲的艾瑞斯提多與英籍孟加拉裔妻子在土耳其南部邊境自首，而46歲的柯里曼則帶著敘利亞籍妻子，還有兩名夫婿在敘利亞或伊拉克喪生的埃及寡婦，也逃至土耳其邊境。

艾瑞斯提多說，當初他會到敘利亞是為了定居，而不是戰鬥。但土耳其官員說，他已承認，這兩年多來，都在IS位於敘境的大本營拉卡與巴布（al-Bab）。不過，今年稍早土耳其支持的敘利亞反抗軍已收復巴布。

2015年4月，他在搭機到賽普勒斯拉納卡（Larnaca）後，就失去蹤影。據鄰居說，他在失蹤前不久，便已改穿伊斯蘭服飾。

土耳其政府將起訴艾瑞斯提多與柯里曼，要是他們被定罪，可能分別被求刑7年半到15年。

而艾瑞斯提多若是引渡回英國，也將被起訴。任何為IS而戰的英國公民，都將依反恐法（Terrorism Act）被起訴，而最重可能面臨無期徒刑。這些從敘利亞或伊拉克返國的民眾，將接受警方評估，來判斷他們可能構成多嚴重的威脅，並調查他們可能犯下什麼罪行。

另一方面，柯里曼最近與土耳其的美國官員聯絡，打算返美。而他的親戚大約18個月前曾告訴聯邦調查局（FBI），柯里曼置身險境。一名幹員告訴柯里曼的家人，FBI在採取任何行動前，必須先調查，他是否有任何不法行為。

(中時電子報)