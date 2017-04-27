何時前往尼泊爾？梁聖岳父：不便回應

「說好回來分享的啊！」喜馬拉雅情侶背景曝光 (翻攝自「尼泊爾達人Ruby」臉書)

台灣情侶梁聖岳、劉辰君，3月9日在喜馬拉雅山失蹤至今逾54天，26日晚間外交部證實，梁聖岳已獲救無生命危險，目前正在當地醫院，女方則墜谷喪命，據悉梁父近日將赴尼泊爾探視，27日致電他，表示不在家、在忙，便匆匆掛下電話。

21歲梁聖岳、18歲劉辰君，今年1月出發前望印度、尼泊爾旅遊，期間還有用臉書與家人聯繫，但3月便開始失聯，最後被登山客發現是當月9日，之後再也連繫不上，消息傳回台灣，雙方父母在外交部協助下，到尼泊爾尋人，梁父更雇用當地嚮導、包直升機搜尋仍無所獲。

直到4月26日，當地搜救總隊在納查特河谷尋獲2人，據悉雙方是4天前才遇難，由於山區降大雪造成雪崩、迷路，沿著河流走，打算尋找部落，卻不小心滑倒跌落瀑布，受困一處山壁，尋獲時梁男意識清楚、劉女則已死亡。

消息傳回來台灣，梁家人已準備前往尼泊爾探視梁聖岳，27日記者前往他們位於新竹市住家，按門鈴卻無人回應，致電梁父表示，他不在家、在忙，也不便回應何時出發，匆匆掛電話。當地里長則表示，會幫忙聯絡梁父，是否需要進一步相關協助。

(中時)