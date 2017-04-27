MLB》沒有盡頭 皇家苦嘗7連敗
(12:35更新 皇家7勝14敗在分區墊底)白襪今作客皇家主場，派主力左投坎塔納(Jose Quintana)先發，主投6局，只丟2分，加上A.賈西亞(Avisail Garcia)和L.賈西亞(Leury Garcia)開轟、貢獻3分打點，終場以5比2獲勝，皇家苦嘗7連敗。
去年13勝的坎塔納，今天總算找回昔日水準，主投6局，被敲5安，只責失1分，還狂飆11次三振，拿下本季首勝(4敗)，自責分率降到5.22。皇家全場敲出9安，但火力沒連貫，只攻下2分。
皇家3棒一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)，5打數3安打表現最佳，但他本季打擊率只有2成20。水手轉隊皇家的卡恩斯(Nathan Karns)，先發6局、丟4分，吞第2敗(0勝)，自責分率6.26。皇家7勝14敗，在美聯中區墊底。
(中時電子報)
關鍵字：皇家
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。