MLB》沒有盡頭 皇家苦嘗7連敗

從水手轉隊皇家的卡恩斯，先發6局、丟4分，吞下敗投。(美聯社)

(12:35更新 皇家7勝14敗在分區墊底)白襪今作客皇家主場，派主力左投坎塔納(Jose Quintana)先發，主投6局，只丟2分，加上A.賈西亞(Avisail Garcia)和L.賈西亞(Leury Garcia)開轟、貢獻3分打點，終場以5比2獲勝，皇家苦嘗7連敗。

去年13勝的坎塔納，今天總算找回昔日水準，主投6局，被敲5安，只責失1分，還狂飆11次三振，拿下本季首勝(4敗)，自責分率降到5.22。皇家全場敲出9安，但火力沒連貫，只攻下2分。

皇家3棒一壘手荷斯莫(Eric Hosmer)，5打數3安打表現最佳，但他本季打擊率只有2成20。水手轉隊皇家的卡恩斯(Nathan Karns)，先發6局、丟4分，吞第2敗(0勝)，自責分率6.26。皇家7勝14敗，在美聯中區墊底。

(中時電子報)