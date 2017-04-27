懷疑外拍模特兒妻出軌 開車包夾逼問反犯強制罪

饒姓男子懷疑擔任外拍模特兒的嫩妻出軌，前年5月尾隨妻子外出，發現妻搭乘周男的車，找姊姊、弟弟助陣，與弟弟各開一車前後包夾攔車，再由姊姊負責錄影蒐證，但「抓猴」不成，反遭周男提告，台中地院依強制罪各判拘役50天，易科罰金各5萬元。

判決書指出，29歲饒男的妻子是外拍模特兒，饒男在家中電腦看到妻子與其他男人的親密照起疑，前年4月25日下午，饒男尾隨嫩妻外出，發現她停好機車後，搭乘周男的汽車離去，叫姊姊與弟弟共3人，助陣，等到當天晚間7時許，見周男開車載其妻返回。

饒男十分氣憤，與弟弟各開一輛車包夾周男的車，逼問兩人關係，饒妻回答，她是去外拍賺錢，對方是載她去外拍的朋友。

周男控告饒男姊弟3人犯強制罪，饒男與弟弟則辯稱，他們雖用車堵住周男，但仍未達不能通行的程度。

台中地院認為，2車前後45度角斜停在周男車子的左前方與左後方，加上右方是人行道，足讓周男無法開車離去，已觸犯強制罪，判拘役各50日，可易科罰金各5萬元。案發後，饒男與妻子已於前年6月離婚。

(中時)